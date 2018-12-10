مصر | مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين بصلاح سالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص إثر حادث تصادم سيارتين بصلاح سالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم سيارتين أمام الاستاد، أعلى محور صلاح سالم، مما أدى إلى توقف حركة المرور. وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارة إسعاف المتوفى إلى المستشفى. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم، بوقوع حادث مروري. وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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