مصر | إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.