كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصيب شخصين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى الوصلة بين كوبري أكتوبر و15 مايو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .