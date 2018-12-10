مصر | 18 ديسمبر.. إجراءات رد هيئة محكمة معارضة "الزيات" و5 آخرين في "إهانة القضاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 ديسمبر.. إجراءات رد هيئة محكمة معارضة "الزيات" و5 آخرين في "إهانة القضاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري تأجيل المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين وذلك لجلسة 18 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات طلب الرد.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".

وكانت المحكمة قضت بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى، وسعد الكتاتنى القيادي الإخواني، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا.

