مصر | ضبط هارب من 20 سنة سجن بمنفذ السلوم

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تمكنت وحدة مباحث جوازات السلوم، من ضبط المدعو "محمود. ص. أ" مواليد ١٩٨٢، مقيم حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وذلك حال إنهاء إجراءات وصوله البلاد قادمًا من من إحدى الدول العربية عبر منفذ السلوم البري، كونه مطلوب التنفيذ عليه في عدد ٩ قضايا، والتي بلغ إجمالي العقوبات الصادرة ضده فيها ٢٠ سنة بالحبس. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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