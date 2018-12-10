أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير الأسبوع السادس حول "صوتك مسموع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتلقى تقرير الأسبوع السادس حول "صوتك مسموع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير الأسبوع السادس عن أعمال مبادرة "صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأكد التقرير أن محافظات كفر الشيخ والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية هى أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تفاعلوا مع المبادرة، كما أوضح التقرير وجود نشاط ملحوظ في الرد على الشكاوى هذا الأسبوع بمحافظتي القاهرة وبورسعيد بنسبة 86،6% و84،6 % على الترتيب.

ومن جانبه شدد اللواء محمود شعراوى على كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على ارض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، وقال شعراوي أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 14117 رسالة منها 3424 شكوى تم حل عدد 89،8% من الشكاوي.

وأشار الوزير إلى أن اجمالى عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الايميل خلال الأسبوع السادس بلغت 1242 رسالة منها 600 شكوى تم حل 89،9%، موضحًا أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس أب " بلغت 1100 رسالة من بينها حوالي 538 شكوى تم حل 90% وجارى حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات كما تبين من التقرير، وقال أن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.

وتضمن التقرير الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى أن البريد الإلكتروني للمبادرة تلقى 16 رسالة وتم الرد عليها والتعامل معها بالكامل، واستقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" 126رسالة بلغ عدد الشكاوى 56 شكوى وتم الرد على 92،7%، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة (ت: 15330) 33 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة.

وأوضح التقرير أن هناك تنوع فى الشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال الأسبوع السادس حيث جاءت شكاوى التي تتعلق بالإشغالات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى التي وصلت للمبادرة بلغت 272 شكوى يليها القمامة بعدد 129 شكوى والفساد بعدد 84 شكوى والتعدى على الأراضي الزراعية بعدد 79 شكوى ومخالفات البناء بعدد67 شكوى.

الجدير بالذكر أن المبادرة تتواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى والرد عليها في إطار 5 محاور رئيسية وهى مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات بأنواعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال عدد من قنوات الاتصال المختلفة وهى رقم " الواتس أب ": وهو(01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.comsotakmasmwo).