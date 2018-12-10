أخبار مصر | طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من المفاجأة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من المفاجأة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، ويتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد، محذرة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كالتالي:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات ، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات ، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات.