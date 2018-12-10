أخبار مصر | حزب مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم في الوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم في الوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الوادى الجديد، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وبعض الأئمة وتوزيع الجوائز عليهم بمقر دار مناسبات مدينة باريس بحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية. فضلاً عن إطلاق عدة ورش عمل لتدريب الشباب حول تنمية مهارات التفكير والإبداع بمشاركة بعض المتخصصين فى مجال التنمية البشرية بمدينة الخارجة.

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