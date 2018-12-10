كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يوزع الهدايا وشهادات التقدير على طلاب مدرسة الصم والبكم بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مدرسة الصم والبكم بمدينة قورين وبرفقته بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب. حيث تم توزيع الهدايا وبعض شهادات التقدير على الطلبة بالإضافة إلى قيام أمانة الحزب بمدينة العاشر من رمضان بتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسياً ببعض مدارس المدينة.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | مستقبل وطن يوزع الهدايا وشهادات التقدير على طلاب مدرسة الصم والبكم بالشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .