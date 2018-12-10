أخبار مصر | حزب مستقبل وطن يوزع السلع التموينية بأسعار مخفضة في "البحيرة والمنوفية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن يوزع السلع التموينية بأسعار مخفضة في "البحيرة والمنوفية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت أمانتي حزب مستقبل وطن بمحافظتي "البحيرة والمنوفية"، عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار رفع الأعباء عن المواطنين. سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

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