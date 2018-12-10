شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المسؤول عن قسم الاستقبال بمستشفى أبوقرقاص و11 طبيبًا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، المسؤول عن قسم الاستقبال بمستشفى أبوقرقاص المركزي، وكذلك التمريض به للتحقيق، مع إحالة 11طبيبا آخر للتحقيق، بسبب تركهم العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها «صلاح» إلى مستشفى أبوقرقاص للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين يرافقة عامر عمده نائب رئيس المركز والمدينة، والدكتور إكرامي ممدوح مدير المستشفى.

وقام «صلاح» بتفتيش مفاجئ لمخازن المستشفى للتأكد من وجود المستلزمات الطبية بها من سرنجات وشاش وأجهزة المحاليل الطبية المستخدمة لخدمة المرضى نتيجة لتكرار شكوى المواطنين بعدم تواجد مثل هذه المستلزمات الطبية وكذلك تم الاستماع لشكوى المرضى وقد تلاحظ أثناء الزياره عدم انتظام قسم الاستقبال بالمستشفى مع انتظام عمل باقي الأقسام.

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بمركز أبوقرقاص بكل قرية للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، والانضباط وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.