شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تمول ٦ مشروعات ابتكارية بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت جامعة الإسكندرية بـ6 مشروعات من وحدة إدارة مشروعات التطوير بإدارة دعم التميز بوزارة التعليم العالي.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعـة تقدمـت بـ8 مشروعات حول الأفكار الابتكارية للطلاب في مجالات الطاقة والمياه والتغذية والزراعة، وتم قبول 6 مشروعات منهم ثلاثة بكلية الهندسة، و2 بكلية الزراعة، و1 بكلية الطب البيطرى.

وأضاف «الكردى» أنه بذلك تعد الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في عدد المشروعات التي تم قبولها وعددها 29 مشروعاً، مشيراً إلى أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها خلال 6 أشهر، ويبلغ تمويل كل مشروع حوالى 40 ألف جنيه من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، سيتم صرفها على شراء الأجهزة اللازمة لتنفيذ كل منها، لافتا إلى أن الجامعة ستقوم بتمويل شراء مستلزمات التشغيل وتكلفة الدراسات والبحوث وتوفير مكان مناسب لتنفيذ هذه المشروعات.