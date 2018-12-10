شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تسليم «هويات» المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن وصول وفد عراقي، السبت المقبل، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لتسليم بعض «هويات» المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تم مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقال «سعفان»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الوفد سيقوم خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع، باستلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدني في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وأضاف الوزير أنه سوف تقبل هذه الأوراق بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من الأحد 16 إلى الخميس 20 ديسمبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.

وشدد على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسؤولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991، مضيفا أن الوزارة سبق أن أكدت أنها على اتم استعداد لتذليل أية معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أي بيانات قد يطلبها الجانب العراقي.

ويضم الوفد العراقي أحمد عبدالجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين على، وعادل كريم عاكول بالهيئة.