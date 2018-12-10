شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة إينرجي تختم منتدى أفريقيا 2018 بـ «نحلم سوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت شهد الشعراوي، المطربة والمذيعة في راديو «إينرجي» أغنية حفل الختام في منتدى أفريقيا 2018 والتي حملت اسم «نحلم سوا»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الأفريقية.

و«نحلم سوا»، هي أغنية تحتفي بالأصول الأفريقية المشتركة بين الشعوب، كلماتها بالعربية والإنجليزية والفرنسية، والأغنية من إنتاج راديو «إينرجي» وشركة «برايم فارما»، كما ستذيعها المحطة حصريا. وانتجت أغنية «نحلم سوا – نقدر سوا» للاحتفال بالكوميسا والوفود الإفريقية المشاركة بالمنتدى.

وشهد الشعراوي، تقدم برنامج «أهلا بيت» على «إينرجي» برفقة أعضاء فريق «يانج فيروز»، وهي جزء منه، وهو أول برنامج متخصص في «الهيب هوب» على الإذاعات المصرية.