شكرا لقرائتكم خبر عن «محاولة انتحار أقدم سجين في مصر وطقوس المعابد».. الأبرز في نشرة أخبار الـ«توك شو» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت برامج «التوك شو» المختلفة عددا من القضايا المتعددة منها حوار مع أقدم سجين في مصر، ومن الحديث عن حركة المرور الصباحية.

البداية كشف كمال ثابت، أقدم سجين في مصر، أنه فكر وحاول الانتحار داخل السجن، وقال خلال استضافته ببرنامج «مساء دي أم سي»، على شاشة dmc: «كنت مرة هنتحر بعد وفاة والدتي، وعلقت الحبل في الشباك، وكنت هموت نفسي».

وكشف ثابت أنه يرغب في الزواج قائلا: «عايز اتجوز لتعمير بيت والدي»، وتابع: «عايز عروسة من 20 لـ 25 عاما، وهتكون أمي وأختي وحبيبتي وكل حاجة، وأنا كبرت وعندي 68 عاما».

و أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة «مصر الدفيانة»، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، وهي الحملة التي يحرص أديب على إطلاقها في برامجه سنويًا في فصل الشتاء، من أجل التبرع بـ«البطاطين» والملابس الشتوية.

وناشد «أديب»، خلال تقديم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر»، المواطنين بالمشاركة في الحملة والتبرع للفقراء.

بينما طمأن الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، خلال حواره مع الإعلامي عمرو كمال، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» السائقين والمواطنين على الطرق السريعة بالمحافظات المختلفة باتجاه القاهرة الكبرى والعكس، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية مستقرة، ولا توجد أي إخطارات بوجود شبورة أو أمطار، وأن الطرق السريعة تعمل بكفاءة، ولا توجد أي تكدسات.

قال فرنسيس أمين، الباحث في علوم المصريات، إن «هناك الكثير في الكتب في العالم التي تشرع لفكر عبادة بعض الآلهة المصرية القديمة، فمثلًا عبادة الأهرامات ليست وليدة اليوم، وموجودة من القرن السادس عشر».

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الطقوس الغيبية لعبدة الآلهة المصرية قديمة وأتباعها بالملايين، والعالم يعرف عبادة الأهرامات منذ القرن الـ16»، مؤكدًا أن «مصر تمنع ممارسة أي طقوس لتلك الجماعات في المعابد».

وتابع أن «مفتشي الآثار يدركون شكل تلك الجماعات ويمنعوهم من ممارسة أي طقوس، والقانون المصري يحظر أداء الطقوس أمام الآثار المصرية»، مؤكدًا أن «الإغراءات أمام الغفير تكون كثيرة مما يجعله يسمح للزبون بلمس الآثر أو ممارسة أي طقوس عليه».