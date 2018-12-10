شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بمدينة الاسكندرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، انطلاق أعمال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية، وذلك بالتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، بأن الاجتماع المشترك يعقد في ضوء ترحيب المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته (20) عام 2017 بمبادرة الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، وهي مبادرة خاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، منوهة بإشادة مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي بتلك المبادرة، حيث تم اعتماد مشروع الرؤية لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.

وأكدت الجامعة العربية، أهمية الاجتماع، لأنه يُعقد انطلاقًا من الهوية الإسلامية والعربية كونها نقطة التقاء مشتركة بين جميع الدول العربية، والعمل على تعزيزها لدى الشباب وربطهم بتاريخ وطنهم وتعرفهم على الملامح التاريخية والتراثية التي تتميز بها الدول العربية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه تلك الأجيال الناشئة وتهدد هويتها وثقافتها الأصيلة.

وأشارت الجامعة العربية إلى رغبة حكومات الدول العربية في إحياء تراثها، وتوظيفه بما يخدم تأكيد جهودها لتعزيز الهوية الثقافية العربية، وتعريف دول العالم بها.

تجدر الإشارة الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عند استعراضه لمشروع الرؤية المقترحة في دورته (102) رحب أيضًا من حيث المبدأ بمشروع الرؤية واقتراح تضمينها كرؤية استراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية"، وذلك ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت: يناير2019) للنظر في إقرارها والعمل بمضمونها.