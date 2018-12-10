شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح معرض عن دور الأسرة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، معرض الفنانة التشكيلية دينا ترجم والذى أقيم تحت عنوان "الام هي" وتحكى لوحات المعرض رحلة الأمومة التى مرت بها الأم منذ حملها حتى مرحلة الولادة والتحول إلى الأمومة ودور الأسرة والزوج، وترصد فى اللوحات مشاعرها كمرأة فى كل مرحلة من المراحل.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، أن أهم ما جذبها هو عنوان المعرض وتعرضه لمشاعر الأمومة بلوحات راقيه، كما أن المعرض لفنانة شابة تملك شخصية فنية واعدة تحمل أفكار ورؤى تضيف للفن التشكيلى المصرى.























