اليوم.. رئيس "أفريقية النواب" يلتقي مساعد وزير الخارجية الأسترالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يلتقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، السفيرة جيتا كاماث، مساعد وزير الخارجية الأسترالي للشئون الأفريقية، والسفير الأسترالي الجديد، بصالون كبار الزوار بمبني الري.
وحسب بيان، الاثنين، من المقرر أن يتناول اللقاء التباحث حول الشأن الأفريقي خاصة في ضوء قرب ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دراسة إمكانية الاستفادة بمكانة مصر كدولة معبر بأفريقيا.
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