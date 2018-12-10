"الإسكان" تعلن موعد تسليم 360 شقة بـ"دار مصر" في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في بيان، الاثنين: هناك 240 وحدة سكنية (10 عمارات، أرقام: 7 – 9 – 16 – 17 – 21 – 29 – 49 – 50 – 108 – 112) بالمرحلة الأولى، جاهزة للتسليم، موضحاً أنه سبق للجهاز البدء في تسليم 1080 وحدة سكنية (45 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان له اليوم، هناك أيضاً 120 وحدة سكنية (5 عمارات، أرقام: 13 – 14 – 20 – 27 – 28) بالمرحلة الثانية، جاهزة للتسليم من يوم 16/12/2018، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لاتخاذ الإجراءات المُتبعة نحو تسليم الوحدات لحاجزيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح الشربيني، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.