"شكاوى الوزراء" تحل مشكلة القمامة داخل مجرى ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعاون مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الجيزة، في حل مشكلة تراكم القمامة، بترعة المريوطية، استجابة لبعض المطالب على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمجلس الوزراء، إنه جرى رصد ما تم نشره مدعومًا بالصور بواسطة أحد المرشدين السياحيين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تراكم القمامة داخل مجرى ترعة المريوطية المار بطريق سقارة السياحي، وفور رصد الشكوى تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وازالة القمامة والمخلفات من الترعة المذكورة.

وتابع الرفاعي، في بيان، الاثنين: "تواصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع المسئولين بوزارة الموارد المائية والري لرفع المخلفات من المجرى المائي، كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة لرفع المخلفات والقمامة أعلى ضفتي المصرف، وتوجيه كراكات هندسة الري والصرف بمحافظة الجيزة ورفع المخلفات من المجري محل الشكوى من مدخل الطريق بشارع الهرم وحتى مطلع كوبري الدائري، ثم توجيه الكراكة لاستكمال عملية رفع القمامة بطول المجري وصولاً إلى فندق كتاركت".

وأضاف: "أفادت هندسة الري والصرف بمحافظة الجيزة بأن هناك بعض النقاط البسيطة بالمجرى عجزت المعدات عن الوصول إليها نتيجة وجود كباري مشاه ومواسير مياه عرضية، مما يتطلب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير غطاسين لرفع ما تبقي من مخلفات بالمجري".

وقال: "اتفقت إدارة المنظومة بالتنسيق بين كل من هندسة الري والصرف، وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة على استكمال أعمال النظافة على ضفة المصرف باتجاه شارع الهرم على ان يتم تشجير تلك الضفة التي تمثل المصدر الاساسي للقمامة بالمصرف".