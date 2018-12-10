مصر | "أمن بورسعيد" يضبط شخصا لسرقته السيارات واستخدامها في سرقة حقائب السيدات بالطريق العام

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تمكنت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة السيارات واستخدامها في ارتكاب وقائع سرقة حقائب السيدات بالطريق العام. وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الزهور ببورسعيد قيام عاطل سن 29، له "معلومات جنائية" بارتكاب وقائع سرقة السيارات، واستخدامها في خطف حقائب السيدات بالطريق بالطريق العام. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وارتكابه (7 ) حوادث "سرقة 3 سيارات، سرقة 4 حقائب" بدائرة قسمي شرطة الزهور والمناخ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



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