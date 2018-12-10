مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمصر الجديدة دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مصر الجديدة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان من دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق فى مصر الجديدة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.