مصر | "الأموال العامة" تضبط شخص لاستيلاءه على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط شخص لاستيلاءه على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط شخص استولى على 60 ألف جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفهم بإحدى الوظائف الحكومية في بسيون.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو "ياسر.أ.ز" وآخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية بقيام المدعو "صبحي.م.م"، سن 56 ومقيم بدائرة المركز بالاستيلاء منهم على مبلغ 60 ألف جنيه، مقابل إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية بزعم علاقاته ونفوذه بالمسئولين بتلك الجهة (على خلاف الحقيقة) إلا أنه لم يفِ بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

