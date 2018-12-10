مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بأخميم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأخميم.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج قيام كلٍ من: المدعو "محمود. أ. ا" سن 23، "عامل"، السابق اتهامه فـي (3) قضايا "مخدرات"، المدعو "حسين.ص. ع" سن 30، "عامل"، والمدعو "أحمد. إ. أ" سن 31، "عامل"، ومقيمون بناحية الصوامعة شرق - بدائرة المركز، بتكوين تشكيلً عصابيً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية مُتخذين من دائرة المركز والأقسام المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تم ضبطهم وبحوزة المتهم الثاني (فرد محلي الصنع) وبتفتيش منازلهم تم ضبط (6 دراجات نارية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، من بينهم اثنتين جارٍ فحصهما، بعض الأجزاء الخاصة بالدراجات النارية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

