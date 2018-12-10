مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الهرم دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الهرم دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.