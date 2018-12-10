مصر | الداخلية تضبط 4654 طن أسمدة زراعية محظور تداولها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تضبط 4654 طن أسمدة زراعية محظور تداولها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط القضايا المتعلقة بمخالفات القوانين النوعية والتي تشمل (حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية).

وأسفرت نتائجها عن ضبط (75) قضية متنوعة على النحو التالي:

أولًا: في مجال حماية الثروة السمكية: ضبط (27) قضية صيد مخالف.

ثانيًا: في مجال حماية البيئة من التلوث: ضبط (46) قضية متنوعة، شملت قضايا (تلوث أرضي- تلوث سمعي).

ثالثًا: في مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني: ضبط (2) شركة للاتجار في الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص"، ضُبط بداخلهما عدد (14) مخزن أسمدة تحتوي على (193،500) طن من الأسمدة الزراعية "المحظور تداولها" (4461) طنًا من الأسمدة الزراعية "غير مرخصة" و450 لترًا من الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة كمية تزن (4654،500) طن من الأسمدة الزراعية غير مرخصة ومحظور تداولها ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

