مصر | ضبط فني إلكترونيات لعرضه معدات تنقيب عن الآثار للبيع على الفيس بوك

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أكد قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن المتابعة رصدت قيام مستخدم الحساب المسمى (تامر محمد) بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن عرضه معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، وإمكانية معاونة الراغبين منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نظير مقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "تامر. م.م"، مواليد 1977 "فني إلكترونيات" ومقيم بمحافظة الإسكندرية - السابق ضبطه واتهامه في (7) قضايا "تبديد – ضرب – فض أختام – أموال عامة" آخرهم قضية " فض أختام ".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الاسكندرية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وكما تبين وجود محادثات بينه وآخرين تتضمن الاتفاق بينهم على عمليات التنقيب باستخدام المعدات الخاصة به، وكذا وجود العديد من الصور والفيديوهات لقطع من الأحجار والتماثيل تبدو في شكلها أثرية.

وباستكمال التفتيش تم ضبط أجهزة ومعدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، عبارة عن جهاز إلكتروني لكشف مكونات التربة حتى عمق 28 مترا بداخله عدد ( 3) ثلاث أوراق مطبوعات تتضمن تقرير عن فحص باطن التربة بأماكن مختلفة، عدد ( 4 ) أجهزة إلكترونية يتم استخدامهم في الكشف عن المعادن والعملات المعدنية الأثرية على أعماق مختلفة من التربة، موتور يستخدم في أعمال الحفر لعمل بريمة كمجسات للتربة به عدد (2) كاميرا متصلة بكابل طويل تستخدم عقب عمل الحفر والمجسات لاستكشاف ما في باطن الأرض، بوصلة حديدية، جهاز شحن بطارية بمشتملاته، مجموعة من المدقات الحديد "أزميل" مختلفة الأشكال والأحجام، (5) مطارق حديدية بيد خشب، مجموعة من المواسير الحديدية مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم عقب توصيلها ببعضها لتشغيلها كبريمة والحفر في الأرض كمسجات، ( 2 ) كابل أسلاك كهربائية كبيرة الحجم، ومجموعة من المشابك المعدنية متصلة بأسلاك كهربائية.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة واستخدامه الحساب المشار إليه للترويج بغرض تأجير أجهزة ومعدات للتنقيب عن الآثار، وأضاف بقيامه بمساعدة العديد من الأشخاص فى علميات التنقيب بمحافظات (الفيوم – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الأقصر) كما أقر بتحصله على مبالغ مالية متفاوتة نظير أعمال الحفر والتنقيب من الراغبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.