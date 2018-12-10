مصر | أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة مجهول بنهر النيل.. وتفاصيل صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة مجهول بنهر النيل.. وتفاصيل صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض وملابسات العثور على جثة شخص مجهول بنهر النيل أمام أحد المصانع الكائنة بالمعادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد شخصية المجني عليه حيث تبين أنه يدعى "كمال.خ.م"، سن 16 "عاطل" ومُقيم بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج كما تبين قيام المدعو "عبدالجليل. ش. ع"، سن 55 "حارس خصوصي" بالإمساك بالمجني عليه حال شروعه في سرقة سيارة ربع نقل ملك سائق حال توقفها بشارع مصر حلوان الزراعي بدائرة القسم إثر ذلك تجمع بعض الأهالي وتعدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، واصطحابه إلى شاطى نهر النيل وإلقائه.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: المدعو "إسلام. ف. س"، سن 25 "صاحب محل"، المدعو "إبراهيم. م.ع"، سن 19 "طالب"، المدعو "عمر. م. ر"، سن 23 "سائق"، المدعو "بلال. إ. ع"، سن 21 "قهوجي"، المدعو "كريم. م. أ"، سن 21 "سائق"، المدعو "محمد. م.م"، سن 25، المدعو "حمادة.ع.ز"، سن 20، جميعهم مُقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الثالث بتعديه على المجني عليه باستخدام "خرطوم" واشتراكه مع المتهمين من الرابع إلى السابع باصطحابه إلى ضفاف النهر، وقام السادس والسابع بالتعدي عليه بالضرب ركلا بالأقدام فأوديا بحياته ثم قاما بإلقائه بنهر النيل ثم لاذوا بالفرار وأرشد الثالث عن "الخرطوم" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأيد الواقعة شاهد رؤية "سائق" سن 23 ومُقيم بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.