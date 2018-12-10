أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من المتحدث العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من المتحدث العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهه بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظاً على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمسألة القانونية كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك.

وقال العميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري: هذا وتكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد .