أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل وزيري الزراعة والتموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل وزيري الزراعة والتموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور على مصيلحى وزير التموين؛ لمتابعة ملفات كل قطاع. سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

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