أخبار مصر | منظومة الشكاوى الحكومية تنجح في حل مشكلة مجرى ترعة المريوطية

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعاون مع مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، ومحافظة الجيزة، في حل مشكلة تراكم القمامة، بترعة المريوطية، استجابة لبعض المطالب على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بمجلس الوزراء: تم رصد ما تم نشره مدعوماً بالصور بواسطة أحد المرشدين السياحيين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من تراكم القمامة داخل مجري ترعة المريوطية المار بطريق سقارة السياحي، وفور رصد الشكوى تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وإزالة القمامة والمخلفات من الترعة المذكورة.

حيث قامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالتواصل مع المسئولين بوزارة الموارد المائية والري لرفع المخلفات من المجري المائي، كما تم التنسيق مع محافظة الجيزة لرفع المخلفات والقمامة أعلى ضفتي المصرف، وتوجيه كراكات هندسة الري والصرف بمحافظة الجيزة ورفع المخلفات من المجري محل الشكوى من مدخل الطريق بشارع الهرم وحتى مطلع كوبري الدائري، ثم توجيه الكراكة لاستكمال عملية رفع القمامة بطول المجري وصولاً إلى فندق كتاركت.

كما أفادت هندسة الري والصرف بمحافظة الجيزة بأن هناك بعض النقاط البسيطة بالمجري عجزت المعدات عن الوصول إليها نتيجة وجود كباري مشاه ومواسير مياه عرضية، مما يتطلب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير غطاسين لرفع ما تبقي من مخلفات بالمجري.

وقامت إدارة المنظومة بالتنسيق بين كل من هندسة الري والصرف، وهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة وتم الاتفاق على استكمال أعمال النظافة على ضفة المصرف باتجاه شارع الهرم على أن يتم تشجير تلك الضفة التي تمثل المصدر الأساسي للقمامة بالمصرف.