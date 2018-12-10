أخبار مصر | وليات أمر يطالبن بإلغاء "أبلكيشن" التقدم للمدارس الخاصة ووضع رقابه عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليات أمر يطالبن بإلغاء "أبلكيشن" التقدم للمدارس الخاصة ووضع رقابه عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن "الأبلكيشن" الذي تطلبه المدارس الخاصة والدولية يعتبر "سبوبة" تستنزف جيوب أولياء الأمور.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن استمارة التقديم التي تطلبها المدارس الخاصة والدولية والمعروفه بإسم "الأبلكيشن" ليس لها أي فائدة ويتراوح سعره من 500 إلي 1000 جنية، وأكثر من ذلك حسب نوع المدرسة، مستطرده: "الطفل عمره 4 سنوات ويمتحنوه في غرفه مغلقه واختبارات لأولياء الأمور بدون أي لازمة من أجل الحصول علي الأموال فقط، والكارثه أن هناك مدارس ترفض رد سعره لولي الأمر في حالة عدم قبول الطفل، إضافة إلي عدم ذكر سبب الرفض".

وأكدت أنه لا توجد رقابه علي المدارس الخاصة والدولية ما أدي إلي استغلال أولياء الأمور واستنزاف أموالهم، مطالبة الوزارة بوضع رقابه علي هذه المدارس لرفع المعاناة التي يتعرض لها أولياء الأمور، وكذلك إلغاء "الأبلكيشن" لأنه يعتبر بدعه ووسيلة لإستغلال ولي الأمر.

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، في الفيس بوك، حيث قالت ولي أمر: "موضوع لازم يكون له وقفة لأن بيكتبوا في الأبلكيشن الرفض هيتم بدون إبداء أسباب، يعني ازاي أقدم وما اعرفش سبب الرفض وممكن يكون من الأساس ما فيش أماكن والمدرسة عملته لجمع الفلوس، لازم يكون في سبب يبلغوا لولي الأمر، غير كدة تلاقي المقابلة غريبة مثل كشف هيئة للأسرة، انت في نادي اية؟، طب اللي مش مشترك في نوادي يبقي ماله؟، ويتكلموا في مقابلة مع ولي الأمر بالانجلش كأنه هو اللي جاي يتعلم مش ابنه، وفي امتحان الطلاب فيها رهبة للطالب كأنه رايح السفارة، لية كل دة؟، أنا اتعرضت لدة ودي تجربتي الشخصية مع المقابلات، ومن ٤ سنين قدمت لإبني ودفعت ابلكيشن ٤٠٠ ج ولم يسترد لما اترفض وكان رفض بدون سبب مع ان ابني شاطر".

وأضافت ولية أمر أخري: "هما اساسا بياخدوا فلوس وبيرفضوا الأولاد بدون سبب أو إ مفيش أماكن في المدرسة، ومع ذلك بياخدوا فلوس، هي تجارة"، وتابعت ولي أمر أخري: "لو فى شفافية يبقى ماشى، إنما للأسف فى مجاملات كتير ومحسوبية وعالم المدارس الخاصة ده عالم تانى محتاج فلترة رقابة دورية ومتابعة، وزى ما فى مدارس كويسة فى مدارس سيئة، والمشكلة الأهم فى مصاريفهم اللى بيزودوها بإستمرار خاصة للى عنده أكتر من طفلين، أهالى كتير نقلت أولادهم من الخاص لتجريبى رسمى أو مميز بسبب المصروفات الباهظة".