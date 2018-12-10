شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تعقد اليوم الملتقى الأول للرد على الفتاوى غير المنضبطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعقد اليوم الاثنين، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء" لمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع، وسيكون اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير".

ويحاضر في الندوة كوكبة من كبار العلماء، وهم الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور علي جمعة، والأستاذ الدكتور عبد الهادي زارع ، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين، والشباب.

ويعقد الملتقى بشكل دوري ويهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التي توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التي يصدرها البعض.