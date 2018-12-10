أخبار مصر | اليوم.. انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة برعاية "مدبولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة برعاية "مدبولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الدورة الثانية لمؤتمر الأهرام السنوي للطاقة ولمدة يومين برعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناقشات حول "الطاقة والتنمية المستدامة – رؤية مصر2030"، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة والخبراء وأساتذة الجامعات ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلى مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

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