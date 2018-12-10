أخبار مصر | اليوم.. ندوة علمية لهيئة كبار العلماء بالأزهر برعاية "الطيب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ندوة علمية لهيئة كبار العلماء بالأزهر برعاية "الطيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ندوة علمية تحت عنوان الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير؛ وذلك تحت رعاية شيخ الأزهر بقاعة الإمام محمد عبده بفرع جامعة الأزهر بالدراسة.

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