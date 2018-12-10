كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. صرف معاشات شهر ديسمبر المحولة على البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري بيراميدز - x

19:30 - حرس الحدود المصري - x

17:00 - الداخلية المقاولون - x

14:45 - بتروجت الدوري الإنجليزي ايفرتون - x

22:00 - واتفورد الدوري الإسباني اتلتيك بيلباو - x

22:00 - جيرونا كأس زايد اتحاد العاصمة - x

19:00 - المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | اليوم.. صرف معاشات شهر ديسمبر المحولة على البنوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .