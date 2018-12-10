أخبار مصر | اليوم.. محاكمة 120 متهما في قضية الذكرى الثالثة للثورة وإهانة القضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 120 متهما في قضية الذكرى الثالثة للثورة وإهانة القضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما في القضية المعروفة بالذكرى الثالثة للثورة. كما تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء".

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