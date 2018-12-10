شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة" تقدم حزمة ارشادية للخدمة الشتوية حول أصناف العنب لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، لجان من الإدارة بالمرور الدورى على المحاصيل البستانية وتقديم جميع الإرشادات الفنية للخدمة الشتوية لمحصول العنب خلال الفترة الحالية حفاظا علي الناتج الكمي والكيفي للمحصول.
وأكد تقرير المحاصيل البستانية ، أن موسم تقليم العنب بدا في الأصناف المبكرة مثل الفليم ويترك عليه من 20-30 دابرة (الدابرة 2-3 عين) لأن التقليم في الفليم تقليم قصير ،والسوبيريور من الأصناف المبكرة أيضا ويتـأخر في التقليم عن الفليم (5-7 أيام) ويتم ترك 8-10 طراحات مع 4-6 دوابر تجديدية وتكون أقرب لرأس الكرمة خصوصا في نظام تدعيم التكاعيب.
وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للأصناف متوسطة النضج مثل الطومسون سيدلس ( البناتي) يتم تقليمه في ديسمبر ويكون عدد الطراحات مثل السوبيريور تقريبا و لكن طول الطراح يزيد عن السوبيريور حيث يترك على الطراح في البناتي 10-12 عين اما في السوبيريور طول الطراح 8-10 عين ، والاصناف المتأخرة مثل الكريمسون يبدأ تقليمه في الأسبوع الأخير من ديسمبر او الأسبوع الأول من يناير.
وشدد التقريرعلى ضرورة إجراء رية خفيفة بعد الانتهاء من التقليم لجميع الأصناف ، وبعد التقليم مباشرة يتم رش اوكسي كلور النحاس بمعدل 400جم/لتر ، ويبدأ رش الدورمكس (كاسر السكون) من الأسبوع الأول من يناير بتركيز 5% أي 5 لتر/ 100لتر ماء+ 30 سم3 مادة ناشرة ، وقبل رش الدورمكس يتم اجراء رية ثقيلة 100-120لتر/شجرة و الفترة بين رش اوكسي كلور النحاس و الدورمكس يجب الا تقل عن 21 يوم.
وتابع التقرير: عند اختيار الطراحات يجب ان تكون ناضجة و خالية من الامراض و في الغالب يكون تم اختيارها و تجهيزها اثناء التقليم الصيفي و دفعة التسميد بعد المحصول كذلك الدوابر ، يتم مقاومة البق الدقيقي في ديسمبر و يناير و ذلك بتقشير القلف و إخراجه خارج المزرعة ثم الرش بأحد المبيدات الحشرية و غالبا عملية التقشير لا تتم كل عام و لكن كل 2-3 سنوات.
وأوضح التقريرأن إجراء الخدمة الشتوية - يتم تجهيز محلول مغلي الجير و الكبريت لرش الجذوع كالاتي : 36 كجم جير + 18 كجم كبريت زراعي/ 200 لتر ماء و يتم الغلي حتى يظهر اللون الأحمر و رائحة تشبه البيض الفاسد و بعدها يتم اخذ المحلول الناتج و رشه بمعدل 15 لتر من المغلي/ 600 لتر ماء.
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