شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "قافلة المحافظات" لحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك عن إطلاق مبادرة "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، التى ستجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف حل شكاوى المستهلكين، وتخصيص رقم الواتس آب (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقى الشكاوى، متابعًا أن القافلة ستبدأ من محافظة سوهاج اليوم الإثنين بالموقع المجهز بمقر الحديقة المتحفية أمام مبنى محافظة سوهاج بمشاركة العاملين بالجهاز، وممثلو كل الشركات والكيانات المعنية بالمنظومة الاستهلاكية "سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات "مياه، غاز، كهرباء، اتصالات" بالإضافة للمشكلات المتعلقة ببطاقات التموين.

كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز أكد أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج فى إطار التعاون وتم الإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع المحافظ ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب وبالجامعات والمدارس ودور العبادة وعلى المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية وأن خدمة الواتس آب (قافلة المحافظات 01030000602) لتلقى كل الشكاوى الخاصة بأبناء المحافظة.