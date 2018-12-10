شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من 93% من سد حماية منطقة الجلاوية بأخميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الرى بسوهاج، أن العمل فى إنشاء بحيرة التجميع وسد الإعاقة بمنطقة الجلاوية يتم على قدم وساق، مشيرًا إلى أن ارتفاع السد وصل إلى منسوب المفيض ونسبه التنفيذ بالعملية وصلت إلى نحو 93%.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لحماية البلاد من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال محورين أساسيين، أولهما التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الإستراتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديدًا مباشرًا لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية، وكذلك الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من الأودية الفرعية بوادى وتير ذات التأثير المباشر على طريق نويبع – النقب الدولى فضلاً عن حماية نحو 96 وحدة سكنية واقعة بدلتا وادى وتير على خليج العقبة.

وكان عبد العاطى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول بتعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابه من مياه الأمطار المسببة للسيول.