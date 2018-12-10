أبرزها محاكمة "ضباط ورئيس حي ومحامٍ".. نشرة المحاكم الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تنظر المحاكم اليوم الاثنين، عددًا من القضايا التي تشغل الرأي العام، ويقدم "الخليج 365" نشرة موجزة بها.

* الجنايات تُحاكم 8 شرطيين بقسم الهرم

تستكمل الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين، محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم، لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

* معارضة "الزيات وقنديل" بقضية "إهانة القضاء"

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الاثنين، للمرافعة في المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم في قضية "إهانة القضاء".

* الجنايات تُحاكم رئيس حي الرحاب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الرحاب، ومحامٍ في الشئون القانونية بمدينتي بتهمة الرشوة.

* محاكمة رئيس حي الموسكي بتهمة الرشوة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة قدرها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل تجاري.

* مرافعة دفاع 120 متهمًا بأحداث "الذكرى الثالثة للثورة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 120 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، على الحكم الصادر بحقهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

* الجنح تُحاكم عاطل اقتحم كنيسة مارجرجس في عين شمس

تستكمل محكمة جنح عين نيابة شمس، اليوم الاثنين، محاكمة عاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.

* استئناف 3 إداريين على حبسهم بقضية وفاة "طبيبة المطرية"

تنظر محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، أولى جلسات استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية على حكم حبسهم بقضية وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقًا بالكهرباء.​