شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لشرطة المسطحات المائية لتأمين احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت شرطة المسطحات المائية استعداداتها الأمنية، لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية الجديدة. ووجهت الأجهزة الأمنية حملات متكررة استهدفت المراكب النيلية والمعديات لمراجعة التراخيص، والتأكد من التزامها باشتراطات الملاحة، ووجود أطقم نجاة كافية، والتشديد بعدم زيادة الحمولة. يحرص عدد كبير من المصريين على الاحتفال برأس السنة الميلادية بمحيط نهر النيل، فضلاً عن شغف البعض في التنزه من خلال المراكب النيلية.

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