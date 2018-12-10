شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الجامعة الأمريكية تعلن عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018، ويواكب الحدث ذكرى ميلاد الأديب المصري الذي ولد عام 1911، غدا الثلاثاء القاعة الشرقية فرع الجامعة الأمريكية بالتحرير.

منذ 1996، يتم منح جائزة نجيب محفوظ للأدب كل عام من قبل لجنة تحكيم وتتكون الجائزة من ميدالية فضية وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار بالإضافة إلى قيام دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة ونشر الرواية الفائزة في جميع أنحاء العالم.

تقام جائزة نجيب محفوظ تحت رعاية دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الناشر الرئيسي لأكثر من 50 عمل أدبي مترجم لللغة الإنجليزية لنجيب محفوظ، والمسئول عن نشر أكثر من 6000 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال محفوظ التي ترجمت إلى 40 لغة في جميع أنحاء العالم.

وتتضمن لجنة التحكيم هذا العام الدكتورة تحية عبد الناصر، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة القاهرة؛ الدكتورة منى طلبة، أستاذ مساعد الأدب العربي بجامعة عين شمس؛ وهمفري ديفيز، المترجم المعروف للأدب العربي والدكتور رشيد العناني، أستاذ فخري للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر.