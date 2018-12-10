شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مجموعة من رواد العمل الوطني والاجتماعي في احتفالية «زمن الحب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فريق «قلب يسوع قلب مصر»، مساء الأحد، احتفالية بعنوان «زمن الحب» تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة وكنائس مصر القديمة والمشرف على الفريق، بمشاركة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وذلك بمسرح الجمهورية.

وقدم «فريق قلب يسوع قلب مصر» الذي يتكون جميع أعضائه من متحدى الإعاقة الكفيفات مجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر باللغة العربية والقبطية والانجليزية بقيادة الدكتورة هناء طانيوس، ويشرف على الفريق القمص بولس سمعان وتاسوني سهير القمص، وأخرج الحفل القمص يوسف فهمي.

وقام الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتكريم مجموعة من رموز العمل الخدمي والوطني والذين ساهموا في الحفاظ على حقوق المواطنة وعمل الخير والعطاء، ولا سيما في محاربة التمييز الطبقي وصنع الخير لكل المصريين، حيث قدم درع التكريم للمستشارة تهاني الجبالي باعتبارها أول قاضية دستورية في تاريخ مصر ودورها الداعم لحقوق المواطنة.