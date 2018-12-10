شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تجري عمليات رصف 45 شارعا بمنطقة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد نور الدين رئيس حى شمال الجيزة، أنه تم الانتهاء من رصف 45 شارعا بمنطقة امبابة ضمن الخطة الاستثمارية 2018 - 2019 الجارى تنفيذها.
وأضاف رئيس حى شمال الجيزة، لـ ”الخليج 365” أنه تم رصف عدد كبير من شوارع منطقتى الاقصر والاعتماد بامبابة وباقى 10 شوارع جارى رصفهم، مشيرا إلى أن منطقة إمبابة القديمة تم رصفها بالكامل ويتبقى بها 13 شارعا جارى رصفهم.
وأوضح رئيس الحى أن أعمال تطوير الشوارع تشمل رصف الطرق ومراجعة الإنارة وصيانة أعمدة الإنارة.
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