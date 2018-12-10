شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يفصل اليوم فى استئناف المطربة بوسى على حبسها لإصدارها شيكات دون رصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، حكمها فى الاستئناف المقدم من المطربة بوسى على حكم حبسها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح مطلقها. كانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية أقامها ضدها مطلقها. يذكر أن محكمة جنح الهرم عاقبت بوسى، غيابيًا بالحبس 6 سنوات والكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين رقمى 21034 لسنة 2015، و20353 لسنة 2015 والمقامتان من مطلقها وليد محمد عاشور، واستأنفت المطربة على حبسها فى القضيتين.

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يفصل اليوم فى استئناف المطربة بوسى على حبسها لإصدارها شيكات دون رصيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .