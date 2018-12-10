شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منع أقارب الطلاب وأصحاب الجزاءات من وضع أسئلة امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم التنبيه على المديريات التعليمية والمدارس بضورة تطبيق قواعد نشرة الموانع بالنسبة للمشاركين فى وضع امتحانات النقل بمنتصف العام الدراسى، بحيث لا يكون واضع الامتحان لدية أقارب حتى الدرجة الرابعة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن. الجدير بالذكر أن امتحانات النقل لطلاب المرحلة الاساسية والثانوى العام والفنى سوف تبدأ أواخر الشهر الجارى، حسب مواعيد كل محافظة على حده وتستمر حتى 24 من يناير المقبل على أن تستمر الدراسة فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والأول الابتدائى حتى 24 من يناير المقبل.

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منع أقارب الطلاب وأصحاب الجزاءات من وضع أسئلة امتحانات نصف العام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .