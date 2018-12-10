شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الحاجة سميحة مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه جهزت بها ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاصر الحاجة سميحة على سالم البالغة من العمر 60 عامًا، الفقر، والتهديد بالحبس، والمرض، فتقيم فى منزل قديم تظهر عليه علامات الفقر والعوذ فى كل ناحية من نواحيه، حيث لا أثاث منزلى، ولا حمام آدمى، واختفت فيه كل وسائل المعيشة الكريمة ويقع منزلها بعزبة "الروكة" التابعة لقرية قاو النواورة بمركز البدارى بعد أن عجزت عن سداد 10 آلاف جنيه كانت قد اشترت بهما أجهزة كهربائية ومنزلية لتجهيز بنتها قبل زفافها، وبعد شرائها لهذه الأجهزة بالتقسيط وتوقيعها على إيصالات أمانة بالمبلغ تعثرت فى السداد فقام صاحب الأجهزة برفع إيصالات الأمانة عليها فى المحكمة وحكمت عليها بالسجن 3 أشهر.

وتقول الحاجة سميحة إن لديها من الأبناء 6 من بينهم 5 بنات، وتوفى زوجها من فترة كبيرة، ولا يوجد لها أى دخل عدا معاش تكافل وكرامة التى حصلت عليه مؤخرًا حتى تستطيع تربية أولادها فكافحت معهم من أجل تربيتهم و"عانت معهم الأمرين" على حد وصفها حتى تستطيع تجهيزهم كغيرهم من الفتيات فى قريتهم.

وأضافت الحاجة سميحة أنها لم تستطع تجهيز بنتها فتوجهت إلى أحد الأشخاص الذى يقوم بإعطاء أجهزة كهربائية بالقسط وأعطاها عددًا من الأجهزة الكهربائية، لتجهيز ابنتها قبل العرس على أمل أن تستطيع بمساعدة أهل الخير سداد الأقساط الشهرية التى قررها صاحب هذه الأجهزة، ولكن فوجئت بأنها تعثرت تعثرًا كبيرًا، وتراكمت على الديون وأصبحت مطالبة بسداد هذه المبالغ لهذا الشخص، ولكن بعد أن عجزت على جمع المبلغ قام برفع إيصالات الأمانة وبالمتابعة أمام المحاكم حكمت عى المحكمة بالسجن 3 أشهور.

وطالبت الحاجة سميحة أهل الخير والمؤسسات الخيرية وأصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها حتى تستطيع أن ترعى أبناءها.

وتمنت أن يتكفل بها أحد الخيرين ويسدد دينها وينهى هذه الأزمة التى تؤرق ليلها ونهارها ويجعلها غير قادرة على النوم، وأصبح الهاجس الأعظم لها يوميًا والذى يؤرق يومها وحياتها ويجعل بناتها يعيشن فى رعب خوفًا من أن تداهم منزلهن الشرطة، وتقبض على أمهن.

للتواصل مع الحالة: 01007162054