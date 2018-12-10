شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يمدح مجدي يعقوب: «كسر الدنيا في إثيوبيا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالدكتور المصري مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب، بعد تكفله بعلاج طفل إثيوبي في مركز أسوان.

وقال في برنامجه «الحكاية» على «إن بي سي مصر»، مساء الأحد: الموضوع ده كسر الدنيا في إثيوبيا، مجدي يعقوب راجل عظيم، هي دي المثل العليا والمبادئ والأخلاق«.

وأضاف: «هي دي الشعوب، هو ده الشعب اللي أنا عايزه، الشعب اللي بينمي، الشعب الرحيم، أي شعب تاني أنا مش معاكو، أنا عايز شعب يعقوب ومحمد صلاح».

وأشار إلى أن الطبيب العالمي وقال رأى الطفل المريض خلال زيارته إلى إثيوبيا، وعلم بحاجته إلى عمليتين في القلب، فقرر علاجه في مركز أسوان، معقبا: «الموضوع ده يخلي علاقتنا بإثيوبيا أحسن عشان ملف السد».