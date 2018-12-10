شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصاد مدفوع بالبيانات".. المؤتمر الدولى للمعلوماتية بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم لكلية الحاسبات والمعلومات تحت عنوان "نحو اقتصاد مدفوع بالبيانات"، وتستمر فعالياته علي مدي 3 أيام بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والجهات الحكومية، ومن بينها شركة IBM، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمكتبة الأكاديمية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز دعم القرار والدراسات المستقبلية.

وقال الدكتور هشام عبدالسلام أحد منظمى المؤتمر ورئيس قسم دعم القرار بالكلية، إن محاور المؤتمر الدولي الـ 11 للمعلوماتية والنظم، تدور حول كيفية تطويع وتطبيق التكنولوجيا القائمة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتتضمن جلساته 30 ورقة عمل بحثية في علوم البيانات ودعم القرار، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الطلابية بمشاركة الطلاب.

ويشارك في فعاليات المؤتمر، مجموعة من الخبراء والأكاديمين المتخصصين والباحثين من مختلف الجهات بهدف النهوض بمستقبل تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دورها في تحسين مستوي الاقتصاد المصري وتحقيق التقدم المجتمعي.

ويقام على هامش المؤتمر مجموعة من ورش العمل والحلقات التدريبية العلمية والتي تضم مجموعة من الباحثين والممارسين ذوي الخبرة لتبادل المعرفة في الموضوعات الحديثة في مجال الحوسبة والمعلوماتية.