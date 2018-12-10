شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيسا شركتى القاهرة والجيزة لمياه الشرب يكرمان رئيس هيئة الأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وذلك فى إطار التنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأرصاد الجوية.

أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركه الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تصريحات صحفية، أن الأرصاد وفرت المعلومات التى ساعدت فى اتخاذ القرار برفع حالة الطوارئ والتواجد بالشارع وفقا لخطة الأمطار بنقاط التمركز .

وأضاف المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحى، أن هيئة الأرصاد لعبت دورا كبيرا فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب حيث جاء تحذيرها قبل أيام من هطول الأمطار على القاهرة والتعاون والتنسيق معها كان أحد أهم أسباب التغلب على مواجهة الأمطار.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن إتاحة المعلومات الدقيقة عن حالة الطقس والتغيرات المناخية كل ساعة وإخطار كافه الجهات المعنية بالدولة أهم واجبات الهيئة وأنها تسعى دائما لتطوير وتحديث الأجهزة ورفع مهارات وتدريب العنصر البشري لتحقيق المستهدف، وأن الهيئة بصدد تحديث برامج تحدد نقاط تجمعات مياه الأمطار وهذا من شأنه يعاون متخذى القرار فى توجيه المعدات وفرق الطوارئ وإعادة انتشار المعدات بالشكل الأمثل.

جاء ذلك أثناء تكريم رئيس هيئة الأرصاد الجوية وحصوله على درع القاهرة للصرف الصحي وكتاب المئوية الذى وثق منظومة الصرف بالقاهرة أكثر من مائة عام وذلك للتعاون المتميز بين الهيئة والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي